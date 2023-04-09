«Интер» может пригласить тренера «Порту» Консейсау
«Интер» контактировал с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководству «Интера» нравится работа португальца, но осознают, что переговоры с «Порту» будут сложными.
Консейсау работает с «Порту» с 2017 года. До этого специалист возглавлял «Нант», «Виторию Гимараэш», «Брагу» и «Коимбру».
«Интер» встречался с «Порту» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв команду Консейсау (1:0; 1:1) в 1/8 финала турнира.
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|
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|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
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|11
|25-36
|32
|
15
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|29
|6
|11
|12
|33-49
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|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
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18
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|29
|5
|7
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|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
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|П
|
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Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
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|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
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|1
|2
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