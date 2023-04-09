«Интер» может пригласить тренера «Порту» Консейсау

«Интер» контактировал с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководству «Интера» нравится работа португальца, но осознают, что переговоры с «Порту» будут сложными.

Консейсау работает с «Порту» с 2017 года. До этого специалист возглавлял «Нант», «Виторию Гимараэш», «Брагу» и «Коимбру».

«Интер» встречался с «Порту» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв команду Консейсау (1:0; 1:1) в 1/8 финала турнира.