«Интер» может подписать Вайналдума зимой

«Интер» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдумом, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «нерадзурри» хотят подписать 30-летнего голландца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста, чей контракт с нынешним клубом истекает летом 2021 года, также претендует «Барселона».

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 20 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.