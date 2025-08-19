«Интер» может подписать Онану

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может продолжить карьеру в Италии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 29-летним камерунцем интересуется «Интер». Миланский клуб следит за ситуацией с игроком в «МЮ». Онана уже играл за «Интер» в сезоне-2022/23.

В сезоне-2024/25 Онана провел 50 матчей, в которых пропустил 65 мячей и 11 раз сыграл на ноль.