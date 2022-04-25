«Интер» может арендовать Лукаку. Игроку придется снизить зарплату на 7-8 миллионов евро

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет перейти в «Интер».

Как сообщает Calciomercato.com, 28-летний игрок намерен встретиться с генеральным директором миланцев Беппе Мароттой, чтобы обсудить возможное возвращение.

По данным источника, «Интер» может лишь арендовать Лукаку, так как не планирует серьезные финансовые траты. Кроме того, бельгийскому форварду придется снизить зарплату — на 7-8 миллионов евро. В «Челси» он получает примерно 13-14 миллионов евро.

Лукаку перешел в лондонский клуб из «Интера» летом 2021 года.

В текущем сезоне футболист сыграл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.