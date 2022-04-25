Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:59

«Интер» может арендовать Лукаку. Игроку придется снизить зарплату на 7-8 миллионов евро

«Интер» может арендовать Лукаку
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет перейти в «Интер».

Как сообщает Calciomercato.com, 28-летний игрок намерен встретиться с генеральным директором миланцев Беппе Мароттой, чтобы обсудить возможное возвращение.

По данным источника, «Интер» может лишь арендовать Лукаку, так как не планирует серьезные финансовые траты. Кроме того, бельгийскому форварду придется снизить зарплату — на 7-8 миллионов евро. В «Челси» он получает примерно 13-14 миллионов евро.

Лукаку перешел в лондонский клуб из «Интера» летом 2021 года.

В текущем сезоне футболист сыграл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/lukaku-nuovi-contatti-con-l-inter-ma-deve-rinunciare-a-7-milioni-65223

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Черчесов снова выиграл трофей и доказал, что он сильнейший тренер страны. Почему он оказался не нужен России?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» хочет поднять зарплату хавбеку Сандро Тонали
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 33 9 13 11 49-52 40
13
 Болонья 33 10 9 14 37-47 39
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 1 : 3
23.04 16:00
Торино – Специя
 2 : 1
23.04 19:00
Интер – Рома
 3 : 1
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 1 : 1
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 2 : 1
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 2 : 2
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 3 : 2
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 1 : 0
24.04 21:45
Лацио – Милан
 1 : 2
25.04 21:45
Сассуоло – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости