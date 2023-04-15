«Интер» проиграл «Монце» и продлил серию без побед до пяти матчей

«Интер» дома проиграл «Монце» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол в игре забил Лука Кальдирола.

«Интер» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей. У клуба 1 ничья и 4 поражений. Команда Симоне Индзаги занимает пятое место в турнирной таблице (51 очко).

«Монца» находится на 12-й строчке с 38 очками.