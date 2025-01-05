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Сегодня, 22:00

«Интер» — «Милан»: время начала и где смотреть финал Суперкубка Италии

«Интер» и «Милан» сыграют в Суперкубке Италии 5 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Интер» и «Милан» сыграют в финале Суперкубка Италии в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на стадионе университета имени Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Интер» — «Милан» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 21.45, за 15 минут до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Ключевые события и результат игры «Интер» — «Милан» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Суперкубок. Финал
06 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Милан

В полуфинале Суперкубка Италии «Интер» победил «Аталанту» (2:0), а «Милан» — «Ювентус» (2:1).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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Матч «Торино» и «Пармы» в серии А завершился нулевой ничьей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
11
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
12
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
13
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
14
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
15
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
16
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
19
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
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38 тур
4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 0 : 3
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 0 : 0
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 1 : 2
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 0 : 0
5.01 20:00
Торино – Парма
 0 : 0
5.01 22:45
Рома – Лацио
 - : -
14.01 20:30
Комо – Милан
 - : -
14.01 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
15.01 22:45
Интер – Болонья
 - : -
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Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 14 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
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