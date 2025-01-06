«Интер» и «Милан» встретятся в финале Суперкубка Италии в понедельник, 6 января. Миланское дерби пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в России в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

«Интер» — действующий победитель Суперкубка Италии.

В полуфинале турнира «Милан» обыграл «Аталанту» со счетом 2:0, а «Интер» победил «Ювентус» — 2:1.