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Сегодня, 20:30

«Интер» — «Милан»: смотреть онлайн-трансляцию Суперкубка Италии

«Интер» сыграет с «Миланом» в финале Суперкубка Италии 6 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Альваро Мората (ФК «Милан»).
Фото Global Look Press

«Интер» и «Милан» встретятся в финале Суперкубка Италии в понедельник, 6 января. Миланское дерби пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в России в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Италия. Суперкубок. Финал
06 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Милан

«Интер» — действующий победитель Суперкубка Италии.

В полуфинале турнира «Милан» обыграл «Аталанту» со счетом 2:0, а «Интер» победил «Ювентус» — 2:1.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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«Рома» в римском дерби победила «Лацио»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 19 11 2 6 33-27 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
15
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
16
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
19
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
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38 тур
4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 0 : 3
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 0 : 0
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 1 : 2
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 0 : 0
5.01 20:00
Торино – Парма
 0 : 0
5.01 22:45
Рома – Лацио
 2 : 0
14.01 20:30
Комо – Милан
 - : -
14.01 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
15.01 22:45
Интер – Болонья
 - : -
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Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 14 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
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