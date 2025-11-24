Гол Пулишича принес «Милану» победу над «Интером», Чалханоглу не реализовал пенальти

«Милан» победил «Интер» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте забил американский полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. На 74-й минуте турецкий хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти.

У «Интера» прервалась серия из трех побед подряд в чемпионате Италии. Он занимает четвертое место в турнирной таблице — у команды 24 очка после 12 игр.

«Милан» занимает второе место — у него 25 очков после 12 матчей. «Наполи» с тем же количеством очков уступает по дополнительному показателю.