«Милан» победил «Интер» в дерби благодаря голу Габбия на 88-й минуте
«Милан» обыграл «Интер» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:1.
У «россонери» в начале встречи гол забил Кристиан Пулишич. «Нерадзурри» ответили точным ударом Федерико Димарко. За минуту до конца основного времени победный гол забил защитник «Милана» Маттео Габбия.
«Милан» набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. «Интер» с 8 очками — на 6-й строчке.
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|
|И
|В
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|П
|+/-
|О
|
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|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
2
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|7-7
|10
|
3
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
4
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
6
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
7
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
8
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
9
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
|
10
|Верона
|4
|2
|0
|2
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|6
|
11
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|
12
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
13
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
14
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
15
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
16
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
17
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
18
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
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|2
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38 тур
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 2
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|- : -
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|2 : 0
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|0 : 0
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|2 : 2
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|2 : 1
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|1 : 2
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|3 : 0
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|- : -
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Маттео Канчельери
Парма
|5
|1
|0
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