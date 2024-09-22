Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

22 сентября, 23:42

«Милан» победил «Интер» в дерби благодаря голу Габбия на 88-й минуте

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Маттео Габбия.
Фото Reuters

«Милан» обыграл «Интер» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У «россонери» в начале встречи гол забил Кристиан Пулишич. «Нерадзурри» ответили точным ударом Федерико Димарко. За минуту до конца основного времени победный гол забил защитник «Милана» Маттео Габбия.

«Милан» набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. «Интер» с 8 очками — на 6-й строчке.

Италия. Серия А. 5-й тур
22 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:2
Милан

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Серия А
Читайте также
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
Российский актер Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Глушакова перевели в дубль «Химок»
ВСУ потеряли более 16 тыс. военных и 126 танков в ходе боев в Курской области
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
2
 Удинезе 5 3 1 1 7-7 10
3
 Ювентус 5 2 3 0 6-0 9
4
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
5
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
6
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
7
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
8
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
9
 Рома 5 1 3 1 5-3 6
10
 Верона 4 2 0 2 6-5 6
11
 Болонья 5 1 3 1 6-8 6
12
 Фиорентина 5 1 3 1 7-7 6
13
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
14
 Лечче 5 1 2 2 3-8 5
15
 Дженоа 5 1 2 2 4-7 5
16
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
17
 Венеция 5 1 1 3 3-8 4
18
 Монца 5 0 3 2 4-6 3
19
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.09 19:30
Кальяри – Эмполи
 0 : 2
20.09 21:45
Верона – Торино
 - : -
21.09 16:00
Венеция – Дженоа
 2 : 0
21.09 19:00
Ювентус – Наполи
 0 : 0
21.09 21:45
Лечче – Парма
 2 : 2
22.09 13:30
Фиорентина – Лацио
 2 : 1
22.09 16:00
Монца – Болонья
 1 : 2
22.09 19:00
Рома – Удинезе
 3 : 0
22.09 21:45
Интер – Милан
 - : -
23.09 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 3
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 2
И К Ж
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 4 1 1
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 3 1 0
Маттео Канчельери

Маттео Канчельери

Парма

 5 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости