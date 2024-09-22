«Милан» победил «Интер» в дерби благодаря голу Габбия на 88-й минуте

«Милан» обыграл «Интер» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У «россонери» в начале встречи гол забил Кристиан Пулишич. «Нерадзурри» ответили точным ударом Федерико Димарко. За минуту до конца основного времени победный гол забил защитник «Милана» Маттео Габбия.

«Милан» набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. «Интер» с 8 очками — на 6-й строчке.