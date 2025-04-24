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«Милан» разгромил «Интер» и вышел в финал Кубка Италии

Камила Абдурахманова
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Лука Йович.
Фото Reuters

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» одержал победу над «Интером» со счетом 3:0 на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Первый гол на 36-й минуте забил Лука Йович, головой замкнув подачу с фланга. На 50-й минуте он же оформил дубль после подачи с углового. Окончательный счет на 85-й минуте установил Тейани Рейндерс.

В первом матче команды сыграли вничью 1:1. По сумме двух встреч «Милан» победил со счетом 4:1 и вышел в финал Кубка Италии.

Второй финалист определится 24 апреля в матче «Болонья» — «Эмполи» (первая игра — 3:0).

Италия. Кубок. 1/2 финала.
23 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:3
Милан
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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