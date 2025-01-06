«Милан» обыграл «Интер» и стал победителем Суперкубка Италии

«Милан» стал обладателем Суперкубка Италии по футболу-2024.

В финале турнира красно-черные одержали победу над «Интером» со счетом 3:2. Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первые два гола в матче забили черно-синие — на 45+1-й минуте отличился Лаутаро Мартинес, а в начале второго тайма преимущество «Интера» увеличил Мехди Тареми. Один мяч «дьяволов» отыграл Тео Эрнандес. На 80-й минуте Кристиан Пулишич с передачи Эрнандеса сравнял счет. В добавленное время Тэмми Абрахам забил третий гол «Милана», установив окончательный счет в игре.

«Милан» выиграл Суперкубок Италии в восьмой раз в своей истории и сравнялся с «Интером» по этому показателю. Последний раз красно-черные побеждали в турнире в 2016 году.