«Интер» — «Милан»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии
«Интер» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии в среду, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Первый матч между соперниками состоялся 2 апреля и завершился вничью со счетом 1:1.
Миланское дерби будут транслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 21.50 мск, за десять минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции «Матч ТВ» (при наличии подписки на стриминговый сервис).
За ключевые событиями и результатом игры «Интер» — «Милан» следите в матч-центре «СЭ».
Вторая пара полуфиналистов Кубка Италии — «Болонья» и «Эмполи» (3:0 в первом матче).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|
2
|Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|
3
|Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|
4
|Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|
5
|Ювентус
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|
6
|Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|
7
|Лацио
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|
8
|Фиорентина
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|
9
|Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|
10
|Торино
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|
11
|Удинезе
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|
12
|Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|
13
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|
14
|Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|
15
|Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|
16
|Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|
17
|Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|
18
|Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|
19
|Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|
20
|Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
|19.04
|16:00
|
Лечче – Комо
|0 : 3
|19.04
|19:00
|
Монца – Наполи
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Рома – Верона
|1 : 0
|20.04
|16:00
|
Эмполи – Венеция
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Милан – Аталанта
|0 : 1
|23.04
|19:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|23.04
|19:30
|
Парма – Ювентус
|- : -
|23.04
|19:30
|
Торино – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|23
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|17
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|14
|П
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|9
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|26
|2
|3
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|17
|1
|4