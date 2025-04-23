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«Интер» — «Милан»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

«Интер» и «Милан» сыграют в полуфинале Кубка Италии 23 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Интер» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии в среду, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Первый матч между соперниками состоялся 2 апреля и завершился вничью со счетом 1:1.

Миланское дерби будут транслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 21.50 мск, за десять минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции «Матч ТВ» (при наличии подписки на стриминговый сервис).

За ключевые событиями и результатом игры «Интер» — «Милан» следите в матч-центре «СЭ».

Италия. Кубок. 1/2 финала.
23 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Вторая пара полуфиналистов Кубка Италии — «Болонья» и «Эмполи» (3:0 в первом матче).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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«Дженоа» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча серии А
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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Рома – Верона
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20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 1 : 0
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 0 : 1
23.04 19:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.04 19:30
Дженоа – Лацио
 - : -
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