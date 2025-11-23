Футбол
Сегодня, 19:45

«Интер» — «Милан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Интер» и «Милан» сыграют в чемпионате Италии 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Генрих Мхитарян, ФК «Интер».
Фото AFP

«Интер» и «Милан» сыграют в 12-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.
23 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Следить за ключевыми событиями игры «Интер» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 11 туров Серии А черно-синие набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-черные с 22 очками располагаются на третьей строчке чемпионата.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

