«Интер» — «Милан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Интер» и «Милан» сыграют в 12-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Интер» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).
После 11 туров Серии А черно-синие набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-черные с 22 очками располагаются на третьей строчке чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|12
|9
|0
|3
|15-6
|27
|
2
|Наполи
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|
3
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
4
|Болонья
|12
|7
|3
|2
|21-8
|24
|
5
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
6
|Ювентус
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|12
|4
|3
|5
|12-20
|15
|
11
|Кремонезе
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|12
|2
|7
|3
|14-14
|13
|
14
|Кальяри
|12
|2
|5
|5
|12-17
|11
|
15
|Парма
|12
|2
|5
|5
|9-15
|11
|
16
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
17
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
18
|Дженоа
|12
|1
|5
|6
|11-19
|8
|
19
|Фиорентина
|12
|0
|6
|6
|10-19
|6
|
20
|Верона
|12
|0
|6
|6
|7-18
|6
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|3 : 3
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|0 : 3
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|1 : 1
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|3 : 1
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|1 : 2
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|1 : 3
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Николо Камбьяги
Болонья
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1