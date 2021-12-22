«Интер», «Милан» и «Ювентус» претендуют на полузащитника «Сассуоло» Фраттези

«Интер», «Милан» и «Ювентус» интересуются полузащитником «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает Calciomercato.

По информации источника, топ-клубы впечатлены игрой 22-летнего итальянца в нынешнем сезоне. Футболист является воспитанником «Ромы», у римского клуба есть право обратного выкупа игрока за сумму от 7,5 до 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Фраттези провел 18 матчей за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 8,5 миллиона евро.