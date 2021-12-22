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«Интер», «Милан» и «Ювентус» претендуют на полузащитника «Сассуоло» Фраттези

13:26
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«Интер», «Милан» и «Ювентус» интересуются полузащитником «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает Calciomercato.

По информации источника, топ-клубы впечатлены игрой 22-летнего итальянца в нынешнем сезоне. Футболист является воспитанником «Ромы», у римского клуба есть право обратного выкупа игрока за сумму от 7,5 до 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Фраттези провел 18 матчей за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 8,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/frattesi-inarrestabile-sfida-inter-milan-juve-la-roma-ha-una-cla-42687

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Иван Торопцев все материалы автора

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