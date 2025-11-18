«Интер» и «Милан» сыграют в чемпионате Италии 23 ноября

«Интер» и «Милан» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 23 ноября. Игру примет стадион «Джузеппе Меацца («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.

23 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайту matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 22.35 мск. Игру из эфира «Матч ТВ» также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Милан» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 «Интер» набрал 24 очка и занимает первое место в таблице, «Милан» с 22 очками идет третьим.

В предыдущем туре чемпионата черно-синие обыграли «Лацио» (2:0), а красно-черные сыграли вничью с «Пармой» (2:2).