«Интер» разгромил «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

«Интер» дома разгромил «Милан» в матче 1/2 финала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 3:0.

В составе хозяев дублем отметился Лаутаро Мартинес. Также гол забил Робин Госенс.

Первый матч полуфинала Кубка Италии закончился со счетом 0:0.

В финале турнира «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матча — 0:1 в пользу туринцев.