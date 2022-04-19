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19 апреля, 23:59

«Интер» разгромил «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

Читать «СЭ» в
Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters

«Интер» дома разгромил «Милан» в матче 1/2 финала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 3:0.

В составе хозяев дублем отметился Лаутаро Мартинес. Также гол забил Робин Госенс.

Первый матч полуфинала Кубка Италии закончился со счетом 0:0.

В финале турнира «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матча — 0:1 в пользу туринцев.

Италия. Кубок. 1/2 финала
19 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:0
Милан
Голы
Мартинес, 4 (1:0), Мартинес, 40 (2:0), Гозенс, 82 (3:0)
Интер
Ханданович де Врей Дармиан Шкриньяр Бастони (Д`Амброзио, 79) Хакан Чалханоглу (Видаль, 73) Барелла Брозович Мартинес (Джеко, 71) Перишич (Гозенс, 79) Корреа (Санчес, 70)
Милан
Меньян Калабрия (Габбиа, 74) Эрнандес Калюлю Томори Беннасер (Крунич, 73) Тонали (Диас, 46) Кессье Жиру Леан (Лазетич, 86) Салемакерс (Мессиас, 46)
Предупреждения
Шкриньяр 51’  -  Эрнандес 35’, Томори 90’
Судьи
Мариани (Италия)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
1
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Интер» ведет в матче с «Миланом» после первого тайма
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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24.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 00:00
Венеция – Аталанта
 - : -
24.04 00:00
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 00:00
Интер – Рома
 - : -
24.04 00:00
Лацио – Милан
 - : -
24.04 00:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 00:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
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Торино – Специя
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Лацио

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Интер

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Болонья

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