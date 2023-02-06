«Милан» уступил «Интеру» и продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

«Милан» в матче 21-го тура чемпионата Италии уступил «Интеру» со счетом 0:1.

Единственный гол на 34-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

«Милан» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей и с 38 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Интер» с 43 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.