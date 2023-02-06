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«Милан» уступил «Интеру» и продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

Сергей Разин
корреспондент
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5 февраля. «Интер» — «Милан» (1:0).
Фото AFP

«Милан» в матче 21-го тура чемпионата Италии уступил «Интеру» со счетом 0:1.

Единственный гол на 34-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

«Милан» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей и с 38 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Интер» с 43 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.

Италия. Серия А. 21-й тур
05 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Милан

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 0
Матч завершен

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона 3
Севилья 0
Матч завершен

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
серия А
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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Кремонезе – Лечче
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Специя – Наполи
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Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
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5.02 22:45
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 19 1 1
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