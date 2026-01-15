Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

15 января, 00:43

Гол Эспозито принес «Интеру» победу над «Лечче»

Евгений Козинов
Корреспондент
Франческо Эспозито (в центре) бьет по воротам.
Фото Reuters

«Интер» выиграл у «Лечче» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Единственный гол забил нападающий миланской команды Франческо Эспозито на 78-й минуте встречи.

«Интер» набрал 46 очков и лидирует в турнирной таблице Серии А. «Лечче» идет на 17-й строчке — 17 очков.

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур.
14 января, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
1:0
Лечче

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лечче
Читайте также
Инфантино — главный враг футбола
Виньяс останется в Мексике, «Палмейрас» отказал в Лопесе, Ливай хочет уйти. Что происходит с поиском нового нападающего в «Спартаке»
Появились первые кадры второго сезона «Декстера: Воскрешение»
Инфантино — главный враг футбола
Собака помогла найти тело пропавшей две недели назад в Подмосковье хозяйки
Художник Уляшев и его экс-супруга обменялись обвинениями в краже и растлении
Популярное видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Наполи» и «Парма» не забили голов в матче Серии А

«Комо» — «Милан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости