Гол Эспозито принес «Интеру» победу над «Лечче»

«Интер» выиграл у «Лечче» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Единственный гол забил нападающий миланской команды Франческо Эспозито на 78-й минуте встречи.

«Интер» набрал 46 очков и лидирует в турнирной таблице Серии А. «Лечче» идет на 17-й строчке — 17 очков.