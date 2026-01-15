Гол Эспозито принес «Интеру» победу над «Лечче»
«Интер» выиграл у «Лечче» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
Единственный гол забил нападающий миланской команды Франческо Эспозито на 78-й минуте встречи.
«Интер» набрал 46 очков и лидирует в турнирной таблице Серии А. «Лечче» идет на 17-й строчке — 17 очков.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Интер
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|0-0
|0
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2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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