«Интер» обыграл «Лечче» и вышел на первое место в серии А
«Интер» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 2-го тура серии А — 2:0.
На 5-й минуте встречи отличился Маттео Дармиан. Во втором тайме Хакан Чалханоглу увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти.
«Интер» набрал 4 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лечче» не заработал ни одного балла за два тура и располагается на последней позиции.
В другом матче дня «Дженоа» победил «Монцу» со счетом 1:0. «Грифоны» с 4 очками идут на 2-й строчке в серии А, «Монца» (1) — на 16-й.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
2
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
5
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
15
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|2 : 1
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|2 : 1
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|- : -
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|- : -
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|- : -
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Тимоти Веа
Ювентус
|1
|
|
Ондрей Дуда
Верона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2
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