«Интер» обыграл «Лечче» и вышел на первое место в серии А

«Интер» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 2-го тура серии А — 2:0.

На 5-й минуте встречи отличился Маттео Дармиан. Во втором тайме Хакан Чалханоглу увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

«Интер» набрал 4 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лечче» не заработал ни одного балла за два тура и располагается на последней позиции.

В другом матче дня «Дженоа» победил «Монцу» со счетом 1:0. «Грифоны» с 4 очками идут на 2-й строчке в серии А, «Монца» (1) — на 16-й.