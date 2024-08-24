Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 23:42

«Интер» обыграл «Лечче» и вышел на первое место в серии А

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Интера» в матче с «Лечче» (2:0).
Фото Reuters

«Интер» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 2-го тура серии А — 2:0.

На 5-й минуте встречи отличился Маттео Дармиан. Во втором тайме Хакан Чалханоглу увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

«Интер» набрал 4 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лечче» не заработал ни одного балла за два тура и располагается на последней позиции.

Италия. Серия А. 2-й тур
24 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Лечче

В другом матче дня «Дженоа» победил «Монцу» со счетом 1:0. «Грифоны» с 4 очками идут на 2-й строчке в серии А, «Монца» (1) — на 16-й.

Италия. Серия А. 2-й тур
24 авг, 21:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
0:1
Дженоа
Футбол
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лечче
ФК Монца
Серия А
1
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» проиграл «Парме» и второй раз подряд потерял очки при Фонсеке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 2 1 1 0 4-2 4
2
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
3
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
4
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
5
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
6
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
7
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
8
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
9
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
10
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
11
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
12
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
13
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
14
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
15
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
16
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
19
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 2 0 0 2 0-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 19:30
Парма – Милан
 2 : 1
24.08 19:30
Удинезе – Лацио
 2 : 1
24.08 21:45
Интер – Лечче
 2 : 0
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 - : -
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 - : -
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
25.08 21:45
Наполи – Болонья
 - : -
26.08 19:30
Кальяри – Комо
 - : -
26.08 21:45
Верона – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Марко Брешанини

Марко Брешанини

Аталанта

 2
Даниэль Москера

Даниэль Москера

Верона

 2
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 2
П
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 2
Тимоти Веа

Тимоти Веа

Ювентус

 1
Ондрей Дуда

Ондрей Дуда

Верона

 1
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Ассан Камара

Ассан Камара

Удинезе

 2 0 0
Лаутаро Джаннетти

Лаутаро Джаннетти

Удинезе

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости