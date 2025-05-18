«Интер» и «Лацио» сыграют в 37-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 18 мая. Матч примет стадион «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 21.40 мск, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Интер» — «Лацио» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан)

В чемпионате Италии-2024/25 «Интер» после 36 туров набрал 77 очков и за два тура до конца занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Наполи» на одно очко (у неаполитанцев 78 очков и игра с «Пармой» в гостях). «Лацио» с 64 очками идет пятым (это место гарантирует участие в Лиге Европы).