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25 февраля 2025, 21:45

«Интер» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

«Интер» и «Лацио» сыграют в Кубке Италии 25 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Интер» и «Лацио» сыграют в 1/4 финала Кубка Италии во вторник, 25 февраля. Матч в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») начнется в 23.00 по московскому времени.

Игру транслируют телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 22.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

За ключевые событиями и результатом игры «Интер» — «Лацио» следите в матч-центре «СЭ».

Кубок Италии. 1/4 финала.
25 февраля 2025, 23:00. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
2:0
Лацио

В 1/8 финала «Интер» прошел «Удинезе» (2:0), а «Лацио» — «Наполи» (3:1).

В розыгрыше Кубка Италии-2023/24 черно-синие вылетели в 1/8 финала в противостоянии с «Болоньей» (1:2 д.в.), а бело-голубые на стадии 1/2 финала уступили в двухматчевом противостоянии «Ювентусу» (2:1, 0:2).

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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«Интер» — «Лацио»: трансляция матча Кубка Италии начнется в 22.55 мск

«Интер» переиграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
23.08 00:00 Торино – Милан - : -
23.08 00:00 Удинезе – Комо - : -
23.08 00:00 Венеция – Лечче - : -
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