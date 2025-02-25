«Интер» и «Лацио» сыграют в Кубке Италии 25 февраля

«Интер» и «Лацио» сыграют в 1/4 финала Кубка Италии во вторник, 25 февраля. Матч в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») начнется в 23.00 по московскому времени.

Игру транслируют телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 22.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

За ключевые событиями и результатом игры «Интер» — «Лацио» следите в матч-центре «СЭ».

Кубок Италии. 1/4 финала.

25 февраля 2025, 23:00. Джузеппе Меацца (Милан)

В 1/8 финала «Интер» прошел «Удинезе» (2:0), а «Лацио» — «Наполи» (3:1).

В розыгрыше Кубка Италии-2023/24 черно-синие вылетели в 1/8 финала в противостоянии с «Болоньей» (1:2 д.в.), а бело-голубые на стадии 1/2 финала уступили в двухматчевом противостоянии «Ювентусу» (2:1, 0:2).