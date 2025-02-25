«Интер» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии
«Интер» и «Лацио» сыграют в Кубке Италии 25 февраля
«Интер» и «Лацио» сыграют в 1/4 финала Кубка Италии во вторник, 25 февраля. Матч в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») начнется в 23.00 по московскому времени.
Игру транслируют телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 22.55 мск, за пять минут до стартового свистка.
За ключевые событиями и результатом игры «Интер» — «Лацио» следите в матч-центре «СЭ».
В 1/8 финала «Интер» прошел «Удинезе» (2:0), а «Лацио» — «Наполи» (3:1).
В розыгрыше Кубка Италии-2023/24 черно-синие вылетели в 1/8 финала в противостоянии с «Болоньей» (1:2 д.в.), а бело-голубые на стадии 1/2 финала уступили в двухматчевом противостоянии «Ювентусу» (2:1, 0:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Интер
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2
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3
|Рома
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4
|Комо
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|0
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|0-0
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5
|Милан
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|0
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|0-0
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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|0-0
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Торино
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|0-0
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13
|Парма
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|0
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|0-0
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14
|Кальяри
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
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|0
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|0-0
|0
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16
|Дженоа
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
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