«Интер» и «Лацио» сыграют в чемпионате Италии 9 ноября

«Интер» и «Лацио» сыграют в матче 11-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 9 ноября. Игру примет стадион «Джузеппе Меацца («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.

09 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайту matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 22.35 мск. Игру из эфира «Матч ТВ» также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Лацио» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 «Интер» набрал 21 очко и занимает второе место в таблице, «Лацио» с 15 очками идет восьмым.

В предыдущем туре чемпионата миланцы обыграли «Верону» (2:1), а «орлы» выиграли у «Кальяри» (2:0).