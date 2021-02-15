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«Интер» — «Лацио»: Лукаку забил 300-й гол в карьере

00:24
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль в первом тайме матча 22-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Таким образом, у бельгийского форварда стало 300 мячей в профессиональной карьере.

87 из них Лукаку забил за «Эвертон», 56 за «Интер», 42 за «Манчестер Юнайтед», 41 за «Андерлехт», 17 за «Вест Бромвич». Еще 57 мячей у форварда в составе сборной Бельгии — это рекордный показатель национальной команды. У идущего вторым Эдена Азара 32 точных удара.

Интер — Лацио

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