Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль в первом тайме матча 22-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Таким образом, у бельгийского форварда стало 300 мячей в профессиональной карьере.

87 из них Лукаку забил за «Эвертон», 56 за «Интер», 42 за «Манчестер Юнайтед», 41 за «Андерлехт», 17 за «Вест Бромвич». Еще 57 мячей у форварда в составе сборной Бельгии — это рекордный показатель национальной команды. У идущего вторым Эдена Азара 32 точных удара.