«Интер» победил «Лацио» и вышел на первое место в серии А

«Интер» в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 3:1.

В составе миланцев дубль на счету Ромелу Лукаку, еще один гол забил Лаутаро Мартинес. Римляне ответили точным ударом Гонсало Эскаланте.

После этого матча «Интер» с 50 очками поднялся на первое место в серии А, «Лацио» с 40 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Интер» — «Лацио» — 3:1 (2:0)

Голы: Лукаку, 22 — с пенальти (1:0). Лукаку, 45 (2:0). Эскаланте, 61 (2:1). Мартинес, 64 (3:1).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Гальярдини, 72), Брозович, Барелла, Хакими (Дармиан, 90+1), Перишич (Д`Амброзио, 90+1), Лукаку (Пинамонти, 90+1), Мартинес (Санчес, 78).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Габаррон, Худт (Пароло, 46), Лукас (Эскаланте, 46), Луис Альберто (Перейра, 78), Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле (Кайседо, 70), Корреа (Муричи, 70).

Предупреждения: Худт, 20. Лукаку, 26. Хакими, 59.

Судья: Фаббри (Италия).

14 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».