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«Интер» забил шесть мячей в ворота «Кротоне», Лаутаро сделал хет-трик

16:21
Лаутаро Мартинес. Фото ФК «Интер».
Лаутаро Мартинес. Фото ФК «Интер».
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отметился хет-триком в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Миланский клуб разгромил соперника на своем поле со счетом 6:2.

«Интер» набрал 36 очков и опередил «Милан» (у которого есть матч в запасе), поднявшись на первую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Интер» — «Кротоне» — 6:2 (2:2)

Голы: Дзанеллато, 12 (0:1). Мартинес, 20 (1:1). Марроне, 31 — в свои ворота (2:1). Големич, 36 — с пенальти (2:2). Мартинес, 57 (3:2). Лукаку, 64 (4:2). Мартинес, 78 (5:2). Хакими, 87 (6:2).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Коларов, 81), Янг (Дармиан, 75), Видаль (Сенси, 46), Брозович, Барелла (Гальярдини, 70), Хакими, Лукаку (Перишич, 75), Мартинес.

«Кротоне»: Кордац, Марроне, Луперто (Магальян, 70), Педру Перейра, Големич (Джиджи, 85), Реца, Молина (Вулич, 85), Дзанеллато, Эдуарду Энрике, Ривьер (Сими, 61), Мессиас (Рохас, 86).

Предупреждения: Реца, 8. Големич, 22. Луперто, 52.

Судья: Аурелиано (Италия).

3 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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