«Интер» забил шесть мячей в ворота «Кротоне», Лаутаро сделал хет-трик
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отметился хет-триком в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Миланский клуб разгромил соперника на своем поле со счетом 6:2.
«Интер» набрал 36 очков и опередил «Милан» (у которого есть матч в запасе), поднявшись на первую строчку в турнирной таблице.
Чемпионат Италии. Серия А
15-й тур
«Интер» — «Кротоне» — 6:2 (2:2)
Голы: Дзанеллато, 12 (0:1). Мартинес, 20 (1:1). Марроне, 31 — в свои ворота (2:1). Големич, 36 — с пенальти (2:2). Мартинес, 57 (3:2). Лукаку, 64 (4:2). Мартинес, 78 (5:2). Хакими, 87 (6:2).
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Коларов, 81), Янг (Дармиан, 75), Видаль (Сенси, 46), Брозович, Барелла (Гальярдини, 70), Хакими, Лукаку (Перишич, 75), Мартинес.
«Кротоне»: Кордац, Марроне, Луперто (Магальян, 70), Педру Перейра, Големич (Джиджи, 85), Реца, Молина (Вулич, 85), Дзанеллато, Эдуарду Энрике, Ривьер (Сими, 61), Мессиас (Рохас, 86).
Предупреждения: Реца, 8. Големич, 22. Луперто, 52.
Судья: Аурелиано (Италия).
3 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю