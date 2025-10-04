«Интер» разгромил «Кремонезе» в серии А

«Интер» победил «Кремонезе» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Италии — 4:1.

Голы хозяев в этой игре забили Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко, Николо Барелла и Анж-Йоан Бонни, на счету которого также три результативные передачи. Один мяч гостей в концовке матча отыграл Федерико Бонаццоли.

«Интер» набрал 12 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице серии А. «Кремонезе» с 9 баллами опустился на восьмую строчку.

18 октября команда из Милана на выезде сыграет с «Ромой», а серо-красные 20 октября примут «Удинезе».