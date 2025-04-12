«Интер» выиграл у «Кальяри»

«Интер» дома победил «Кальяри» в матче 32-го тура серии А — 3:1.

У хозяев голы забили Лаутаро Мартинес, Янн Биссек и Марко Арнаутович, на счету которого также результативный пас. У гостей отметился Роберто Пикколи.

«Интер» набрал 71 очко и занимает первое место в таблице чемпионата Италии. «Нерадзурри» оторвались от «Наполи» (65), проведя на один матч больше. «Кальяри» с 30 очками — на 15-й строчке.