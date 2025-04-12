«Интер» примет «Кальяри» в 32-м туре итальянской серии А в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Интер» — «Кальяри» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 32-й тур.

12 апреля, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 68 очков и опережая идущий вторым «Наполи» на три очка. «Кальяри» находится на 15-м месте с 30 баллами. В первом круге «Интер» победил «Кальяри» со счетом 3:0.