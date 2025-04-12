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12 апреля, 17:10

«Интер» — «Кальяри»: онлайн-трансляция матча серии A

«Интер» и «Кальяри» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Интер» примет «Кальяри» в 32-м туре итальянской серии А в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Интер» — «Кальяри» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 32-й тур.
12 апреля, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:1
Кальяри

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 68 очков и опережая идущий вторым «Наполи» на три очка. «Кальяри» находится на 15-м месте с 30 баллами. В первом круге «Интер» победил «Кальяри» со счетом 3:0.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Кальяри
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 21 8 3 72-31 71
2
 Наполи 32 20 8 4 51-25 68
3
 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
5
 Болонья 32 15 12 5 51-37 57
6
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
7
 Рома 32 15 9 8 47-32 54
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 32 14 9 9 51-37 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
13
 Комо 32 9 9 14 40-48 36
14
 Верона 32 9 5 18 30-59 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 32 6 8 18 23-52 26
18
 Венеция 32 4 12 16 25-44 24
19
 Эмполи 32 4 12 16 24-50 24
20
 Монца 32 2 9 21 25-56 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 - : -
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Монца – Наполи
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Рома – Верона
 - : -
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Эмполи – Венеция
 - : -
20.04 19:00
Болонья – Интер
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Торино – Удинезе
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