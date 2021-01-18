«Интер» изменит название и получит нового спонсора

«Интер» немного изменит свое название, информирует Football Italia. Клуб будет называться Inter Milano вместо прежнего обозначения Football Club Internazionale Milano.

Также будет изменен логотип. Значок будет развиваться вокруг букв I и M. Ожидается, что эти изменения произойдут в марте.

Кроме того, у клуба появится новый спонсор вместо уже привычного Pirelli. Сумма спонсорского контракта составит 30 миллионов в год. Название спонсора пока не уточняется.