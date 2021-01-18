«Интер» изменит название и получит нового спонсора
13:32
«Интер» немного изменит свое название, информирует Football Italia. Клуб будет называться Inter Milano вместо прежнего обозначения Football Club Internazionale Milano.
Также будет изменен логотип. Значок будет развиваться вокруг букв I и M. Ожидается, что эти изменения произойдут в марте.
Кроме того, у клуба появится новый спонсор вместо уже привычного Pirelli. Сумма спонсорского контракта составит 30 миллионов в год. Название спонсора пока не уточняется.
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