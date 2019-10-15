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«Интер» интересуется Жиру

19:11
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру попал в сферу интересов «Интера». Миланский клуб видит в нем замену Алексису Санчесу, который выбыл на продолжительное время из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Жиру хочет заключить контракт до 2022 года. 33-летний футболист требует зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Жиру сыграл за «Челси» в 9 матчах, в которых забил 4 гола.

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