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«Интер» интересуется защитником «Ниццы» Тодибо

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Интер» интересуется защитником «Ниццы» Жан-Клера Тодибо, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, миланский клуб рассматривает 22-летнего игрока в качестве потенциальной замены Милану Шкриньяру.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр может перейти в «ПСЖ».

Действующий контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до 2026 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a3606192672643296275-mercato-nice-jean-clair-todibo-dans-la-short-list-de-linter-pour-remplacer-milan-skriniar
Милан Шкриньяр
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