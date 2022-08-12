«Интер» интересуется защитником «Ниццы» Тодибо

«Интер» интересуется защитником «Ниццы» Жан-Клера Тодибо, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, миланский клуб рассматривает 22-летнего игрока в качестве потенциальной замены Милану Шкриньяру.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр может перейти в «ПСЖ».

Действующий контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до 2026 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.