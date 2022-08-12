«Интер» интересуется защитником «Ниццы» Тодибо
«Интер» интересуется защитником «Ниццы» Жан-Клера Тодибо, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, миланский клуб рассматривает 22-летнего игрока в качестве потенциальной замены Милану Шкриньяру.
Ранее сообщалось, что Шкриньяр может перейти в «ПСЖ».
Действующий контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до 2026 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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37 тур
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
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