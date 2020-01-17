«Интер» интересуется Виктором Мозесом

«Интер» интересуется полузащитником «Челси» Виктором Мозесом. Миланский клуб хочет арендовать 29-летнего игрока сборной Нигерии, сообщает Sky in Italy.

В нынешнем сезоне Мозес выступает на правах аренды за «Фенербахче». «Челси» требует 10 миллионов фунтов стерлингов за то, чтобы расторгнуть договор аренды с турецким клубом и продать Мозеса в Италию. Однако «Интер» заинтересован только в аренде.

В нынешнем сезоне Мозес провел за «Фенербахче» 7 матчей и забил 1 гол. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.