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«Интер» интересуется Смоллингом

10 августа 2020, 16:22

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, который провел минувший сезон в аренде в «Роме», может остаться в чемпионате Италии. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, английский защитник является главной трансферной целью «Интера» в летнее трансферное окно. Кроме миланцев, на Смоллинга также претендует и «Ювентус».

Крис Смоллинг в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах «Ромы», забив при этом три гола и отдав две результативные передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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