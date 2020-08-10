«Интер» интересуется Смоллингом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, который провел минувший сезон в аренде в «Роме», может остаться в чемпионате Италии. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, английский защитник является главной трансферной целью «Интера» в летнее трансферное окно. Кроме миланцев, на Смоллинга также претендует и «Ювентус».

Крис Смоллинг в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах «Ромы», забив при этом три гола и отдав две результативные передачи.