«Интер» интересуется полузащитником «Удинезе» де Паулем
«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Удинезе» Родриго де Паулю, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 26-летний аргентинец может обойтись «нерадзурри» в 30 миллионов евро. Сообщается, что в трансфере футболиста заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте.
В сезоне-2020/21 де Пауль провел за «Удинезе» 11 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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