«Интер» интересуется Матичем

«Интер» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Неманьей Матичем. Миланский клуб намерен оформить трансфер 31-летнего серба в зимнее трансферное окно, утверждает Corriere dello Sport.

«Интер» готов подписать с Матичем контракт на 3 сезона с ежегодным окладом в 5 миллионов евро. Действующий контракт Матича с «МЮ» рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Матич провел 5 матчей во всех турнирах за «Манчестер».

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