«Интер» и «Ювентус» впервые в истории серии А забили 5 голов в первом тайме очного матча

«Интер» принимает «Ювентус» в 9-м туре серии А. После первого тайма хозяева вели со счетом 3:2.

По информации портала статистики Opta, команды впервые в истории чемпионатов Италии забили пять голов в первом тайме.

У «нерадзурри» дубль с пенальти оформил Петр Зелиньски, еще один гол забил Генрих Мхитарян. У «бьянконери» отметились Душан Влахович и Тимоти Веа.

Во втором тайме команды забили еще по одному голу. Отличились Дензел Дюмфрис («Интер») и Кенан Йылдыз («Ювентус»).