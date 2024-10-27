«Интер» и «Ювентус» впервые в истории серии А забили 5 голов в первом тайме очного матча
«Интер» принимает «Ювентус» в 9-м туре серии А. После первого тайма хозяева вели со счетом 3:2.
По информации портала статистики Opta, команды впервые в истории чемпионатов Италии забили пять голов в первом тайме.
У «нерадзурри» дубль с пенальти оформил Петр Зелиньски, еще один гол забил Генрих Мхитарян. У «бьянконери» отметились Душан Влахович и Тимоти Веа.
Во втором тайме команды забили еще по одному голу. Отличились Дензел Дюмфрис («Интер») и Кенан Йылдыз («Ювентус»).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|1
|1
|16-5
|22
|
2
|Интер
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|
3
|Ювентус
|9
|4
|5
|0
|15-5
|17
|
4
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
5
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|
6
|Лацио
|9
|5
|1
|3
|17-12
|16
|
7
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
8
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
9
|Фиорентина
|8
|3
|4
|1
|15-8
|13
|
10
|Эмполи
|9
|2
|5
|2
|7-6
|11
|
11
|Рома
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|
12
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|9
|2
|3
|4
|8-15
|9
|
15
|Верона
|9
|3
|0
|6
|13-21
|9
|
16
|Монца
|9
|1
|5
|3
|10-11
|8
|
17
|Парма
|9
|1
|5
|3
|12-14
|8
|
18
|Дженоа
|9
|1
|3
|5
|7-20
|6
|
19
|Венеция
|9
|1
|2
|6
|7-16
|5
|
20
|Лечче
|9
|1
|2
|6
|3-19
|5
Результаты / календарь
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38 тур
|25.10
|19:30
|
Удинезе – Кальяри
|2 : 0
|25.10
|21:45
|
Торино – Комо
|1 : 0
|26.10
|16:00
|
Наполи – Лечче
|1 : 0
|26.10
|19:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|26.10
|21:45
|
Аталанта – Верона
|6 : 1
|27.10
|14:30
|
Парма – Эмполи
|1 : 1
|27.10
|17:00
|
Лацио – Дженоа
|3 : 0
|27.10
|17:00
|
Монца – Венеция
|2 : 2
|27.10
|20:00
|
Интер – Ювентус
|4 : 4
|27.10
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Алессио Романьоли
Лацио
|7
|1
|1
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