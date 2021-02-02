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«Интер» и «Ювентус» назвали стартовые составы

22:21
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Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Ювентус».

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Янг, Санчес, Мартинес.

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, де Лигт, Демирал, Алекс Сандру, Бернардески, Бентанкур, Рабьо, Маккенни, Кулушевски, Роналду.

Матч состоится 2 февраля и начнется в 22.45 по московскому времени.

Интер — Ювентус

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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