«Интер» и «Ювентус» назвали стартовые составы
22:21
Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Ювентус».
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Янг, Санчес, Мартинес.
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, де Лигт, Демирал, Алекс Сандру, Бернардески, Бентанкур, Рабьо, Маккенни, Кулушевски, Роналду.
Матч состоится 2 февраля и начнется в 22.45 по московскому времени.
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