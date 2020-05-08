«Интер» и «Милан» презентовали проект нового стадиона

«Интер» и «Милан» представили городскому муниципалитету проект нового стадиона, сообщает пресс-служба «нерадзурри». Предложения согласованы с 16 условиями, которые городской совет представил в ноябре 2019 года.

Проект предусматривает не только новый стадион, но и инновационный спортивный район, доступный 365 дней в году. Планируется увеличить площадь зеленых насаждений до 106 000 кв.м (сейчас — 56 000). Часть услуг будет бесплатна для всех желающих.

«Милан» и «Интер» делят стадион «Сан-Сиро» (он же «Джузеппе Меацца»). Арена была построена в 1925 году и реконструировалась в 1956-м и 1989-м.