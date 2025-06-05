«Интер» и Фабрегас провели переговоры в Лондоне

Руководство «Интера» продолжает переговоры с главным тренером «Комо» Сеском Фабрегасом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, вечером 4 июня представители миланского клуба встретились с 38-летним специалистом в Лондоне.

Ранее стало известно, что президент «Комо» Мирван Суварсо настроен удержать Фабрегаса в клубе. Испанец работает в «Комо» с июля 2024 года. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

«Комо» по итогам сезона-2024/25 занял 10-е место в серии А, а «Интер» финишировал на втором месте.