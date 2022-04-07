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Сегодня, 20:52

«Интер» и де Врей проведут переговоры по новому контракту

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Интера» проведет переговоры с защитником команды Стефаном де Врейем по поводу нового контракт.

Как сообщает Calciomercato, агент футболиста, Мино Райола, посетит главный офис клуба в этом месяце с целью заключить новое соглашение.

Действующий контракт защитника истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний де Врей сыграл за «Интер» 31 матч во всех турнирах и забил один гол.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/inter-de-vrij-l-addio-non-e-scontato-arriva-raiola-in-sede-il-pu-78986
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