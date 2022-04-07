«Интер» и де Врей проведут переговоры по новому контракту

«Интера» проведет переговоры с защитником команды Стефаном де Врейем по поводу нового контракт.

Как сообщает Calciomercato, агент футболиста, Мино Райола, посетит главный офис клуба в этом месяце с целью заключить новое соглашение.

Действующий контракт защитника истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний де Врей сыграл за «Интер» 31 матч во всех турнирах и забил один гол.