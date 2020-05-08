«Интер» и «Барселона» поборются за Алабу

«Интер» и «Барселона» заинтересованы в защитнике «Баварии» Давиде Алабе, сообщает Sport1.

По информации источника, представители обоих клубов уже связывались с агентом 27-летнего австрийца, Пини Захави. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Алаба намерен покинуть мюнхенскую команду, контракт с которой у него действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Алаба провел за «Баварию» 28 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 52 миллиона евро.