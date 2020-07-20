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«Интер» и «Аталанта» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов

03:59
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«Рома» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Интером» — 2:2. После этой встречи римляне потеряли математические шансы подняться на место выше четвертого в турнирной таблице.

«Интер» и «Аталанта» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. С большой долей вероятности компанию им составит «Лацио», который занимает четвертое место. Римляне опережают «Рому» на 11 очков, проведя на матч меньше.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Аталанта» в четвертьфинале встретится с «ПСЖ».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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