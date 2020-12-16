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«Интер» и «Аталанта» могут обменяться игроками до конца сезона

06:25
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Полузащитник «Аталанты» Алехандро Дарио Гомес может перейти в «Интер». По информации Corriere della Sera, миланский клуб готов обменять своего хабека Кристиана Эриксена на 32-летнего аргентинца до конца сезона.

Ранее стало известно, что Гомес хочет покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно, а «Интер» хочет расстаться с Эриксеном.

В этом сезоне Гомес сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи. Эриксен принял участие в 12 встречах, но результативными действиями не отметился.

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