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«Интер» хотел взять в аренду Дзадзу, форвард ответил отказом

13:29
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Нападающий «Торино» Симоне Дзадза отклонил предложение «Интера» перед закрытием зимнего трансферного окна, пишет Goal.com. По информации источника, «нерадзурри» хотели взять 28-летнего форварда в аренду до конца сезона-2019/20, предложение включало в себя опцию выкупа. Тем не менее, Дзадзу не убедило предложение «Интера» и он решил остаться в Турине.

В сезоне-2019/20 Дзадза провел 20 матчей за «Торино», в которых отличился 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 9 миллионов евро.

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