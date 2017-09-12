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12 сентября 2017, 18:05

"Интер" хочет увеличить сумму отступных за Икарди до 200 миллионов евро

Читать «СЭ» в

"Интер" намерен продлить контракт с нападающим Мауро Икарди, сообщает Premium Sport. По информации источника, руководство миланского клуба планирует поднять сумму отступных со 110 миллионов евро до 200 миллионов.

Отмечается, что зарплата 24-летнего аргентинца по новому соглашению будет составлять 4,5 миллиона за сезон.

Напомним, что Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 41 матче во всех турнирах. В нынешнем – на его счету пять мячей в трех играх серии А. Кроме того, он наконец получил вызов в сборную Аргентины, в составе которой вышел впервые с 2013 года в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Уругваем (0:0).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 0
Монако 0
1-й тайм

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
ЦСКА 0
Матч завершен

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
Мауро Икарди
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Уругвая по футболу
ФК Интер (Интернационале)
0
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И В Н П +/- О
1
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
2
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
3
 Милан 3 2 1 0 7-3 7
4
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
5
 Наполи 2 2 0 0 9-2 6
6
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
7
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
8
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
9
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
10
 Сассуоло 3 1 1 1 3-5 4
11
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
12
 Аталанта 2 1 1 0 3-1 4
13
 Фиорентина 2 1 1 0 3-2 4
14
 Верона 2 0 1 1 3-6 1
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
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 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
18
 Лечче 2 0 0 2 1-3 0
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 Кремонезе 3 0 0 3 3-6 0
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Монца – Удинезе
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26.08 21:45
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27.08 19:30
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