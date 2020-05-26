«Интер» хочет сменить титульного спонсора

«Интер» надеется заключить более выгодный спонсорский контракт и прекратит сотрудничество с Pirelli, сообщает Calciomercato.

Контракт с Pirelli базовой стоимостью 12 миллионов евро в год (за выход в Лигу чемпионов положено еще 7 миллионов в качестве бонуса) больше не устраивает руководство «Интера». Клуб хочет заключить соглашение с новым титульным спонсором, базовая стоимость которого была бы 25-30 миллионов евро в год.

Предполагается, что надпись Pirelli, которая долгие годы неразрывно ассоциируется с «нерадзурри», на футболках «Интера» заменит Samsung, с которым у Suning Group тесные связи.

Стоит отметить, что спонсорский контракт с Jeep, чей логотип красуется на футболках «Ювентуса», приносит «бьянконери» 42 миллиона евро ежегодно.