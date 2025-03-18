Футбол
«Интер» хочет продлить контракт с Индзаги до 2027 года

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство миланского клуба хочет продлить соглашение с 48-летним специалистом до лета 2027 года.

Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии, дважды выиграла Кубок и трижды — Суперкубок страны, а также дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

