«Интер» хочет продлить контракт с 17-летним нападающим

«Интер» намерен продлить контракт с нападающим Себостьяно Эспозито. Нынешнее соглашение 17-летнего итальянца истекает летом 2022 года, сообщает Corriere dello Sport.

Миланский клуб намерен предложить игроку контракт до 2025 года. Однако он сможет официально подписать договор только в следующем году, когда ему исполнится 18 лет.

В нынешнем сезоне Эспозито провел 1 матч в Лиге чемпионов. Игроком интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

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