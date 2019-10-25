Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» хочет продлить контракт с 17-летним нападающим

16:42
Теги:

«Интер» намерен продлить контракт с нападающим Себостьяно Эспозито. Нынешнее соглашение 17-летнего итальянца истекает летом 2022 года, сообщает Corriere dello Sport.

Миланский клуб намерен предложить игроку контракт до 2025 года. Однако он сможет официально подписать договор только в следующем году, когда ему исполнится 18 лет.

В нынешнем сезоне Эспозито провел 1 матч в Лиге чемпионов. Игроком интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир