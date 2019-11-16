«Интер» хочет приобрести де Пауля

«Интер» претендует на полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. Миланский клуб готов заплатать за 25-летнего аргентинца 35 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Кроме «Интера» за игроком следят «Милан» и «Наполи». Но именно «нерадзурри» считаются фаворитами в борьбе за хавбека.

В текущем сезоне де Пауль отыграл 10 матчей за «Удинезе», отметившись 1 голом и 2 передачами.

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