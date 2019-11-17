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«Интер» хочет приобрести 19-летнего полузащитника «Аталанты». Клуб просит за него 40 млн евро

17:28
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Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски, выступающий на правах аренды в «Парме», может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, на 19-летнего шведа также претендуют «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

«Аталанта» требует за него не менее 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулушевски провел за «Парму» 12 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

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