«Интер» хочет приобрести 19-летнего полузащитника «Аталанты». Клуб просит за него 40 млн евро

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски, выступающий на правах аренды в «Парме», может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, на 19-летнего шведа также претендуют «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

«Аталанта» требует за него не менее 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулушевски провел за «Парму» 12 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.